Italia are nevoie de u guvern neutru

"Italia are nevoie de un guvern", a afirmat Mattarella, indemnand principalele partide sa dea dovada de "responsabilitate" si sustina un Executiv "neutru din punct de vedere politic".



In caz contrar, Sergio Mattarella a avertizat ca partidele isi asuma ajungerea la alegeri parlamentare anticipate, care insa comporta riscuri grave pentru natiune.



Presedintele intentioneaza sa desemneze un premier "neutru" in urmatoarele zile, iar, daca acesta nu va fi sustinut, va convoca alegeri anticipate in iulie ori in toamna.