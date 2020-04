Italia are in vedere crearea de coridoare pentru sezonierii romani

Italia are in vedere o reglementare a statutului migrantilor ilegali, in cadrul eforturilor de a atrage mana de lucru in agricultura, a anuntat miercuri ministrul de Interne Luciana Lamorgese, transmite dpa.



In acelasi timp, ministrul italian al Agriculturii, Teresa Bellanova, discuta crearea de coridoare speciale pentru sezonieri din Romania.



"Evaluam problema impreuna cu ministrii Agriculturii si Muncii", a spus Lamorgese, raspunzand unei intrebari adresata in Senat.



"Exista necesitatea de a gasi o solutie specifica problemelor aparute in industriile agriculturii…