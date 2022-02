Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a aprobat luni masuri de urgenta vizand o eventuala penurie de gaze din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia, intre care optiunea de a-si redeschide centralele care functionau pe baza de carbuni, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Anterior, Ucraina a inceput sa isi testeze reteaua de electricitate, in vederea deconectarii de la reteaua legata de Belarus si alte state foste sovietice si conectarii la o retea europeana. Totodata, guvernul ucrainean a ordonat centralelor energetice sa treaca la utilizarea de gaze naturale pentru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra a NATO, le-a reprosat vineri Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene lipsa lor de "actiune hotarita" in fata invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza France Presse si Reuters. "NATO ar fi trebuit sa ia masuri mai decisive. Europei…

- Guvernul german, care refuza in continuare sa livreze armament Ucrainei, a anuntat ca urmeaza sa-i furnizeze 5.000 de casti militare, motiv de critici si ironii in Ucraina si in randul opozitiei germane. ”Este echipament, nu sunt arme”, a anuntat miercuri ministrul german al Apararii Christine Lambrecht.…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- Guvernul american le-a recomandat deja cetatenilor SUA sa evite deplasarile in Ucraina si i-a ''avertizat ca exista informatii conform carora Rusia pregateste o operatiune militara importanta contra Ucrainei'', a declarat o purtatoare de cuvant a diplomatiei americane.''Daca luam decizia de a ne modifica…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…