- Președintele Romaniei Klaus Iohannis și-a inceput vizita in tabara de refugiați din Ucraina amenajata pe stadionul din orașul Siret, in apropierea graniței. Klaus Iohannis este insoțit de ministrul de interne, Lucian Bode, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat și de președintele…

- Prima tabara pentru cazarea cetatenilor din Ucraina care trec prin judetul Vaslui a fost amenajata la iesirea din municipiul Husi, in zona fostului obor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pe terenul pus la dispozitie de Primaria municipiului Husi, ISU…

- In aceasta dimineata erau cazati 145 de cetateni din zona de conflict, dupa cum a declarat, pentru Radio Iasi, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Chiar daca oboseala voluntarilor dar si a angajatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se accentueaza, nimic nu se compara cu suferinta…

- Prefectura Suceava a transmis ca in ultimele 24 de ore, prin punctul de trecere al frontierei Siret au intrat in județul Suceava aproximativ 4.800 de cetațeni ucraineni care se refugiaza in Romania din cauza razboiului. Prefectul județului, Alexandru Moldovan a amintit ca Inspectoratul pentru Situații…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a identificat la nivelul judetului spatii in care ar putea fi amplasate tabere de refugiati din Ucraina, dar si alte locatii in care acestia ar putea fi cazati, in functie de solicitari. ‘Ne asteptam sa vina pe Albita, din Sud, din Nord, nu stim…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina. Acesta a precizat ca Romania are pregatite tabere de migranți, echipamente necesare pentru alimentarea cu energie electrica in locurile respective, dar și resurse pentru…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic a fost actualizata, vineri, iar Spania, Italia, Suedia, Dominica si Maldive au fost incluse in zona rosie, din cauza incidentei ridicate a cazurilor de COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat noua lista a țarilor/teritoriilor…