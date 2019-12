Italia ar putea elimina taxele rutiere Italia va lua în curând o decizie cu privire la renunțarea taxelor pe autostrazi, o acțiune care va genera probabil tensiuni în relația cu compania Autostrade per l’Italia, care opereaza mai mult de jumatate din drumurile cu taxa din țara, scrie Mediafax citând publicația Bloomberg.



Premierul italian Giuseppe Conte a declarat ca Guvernul va încheia în curând o analiza, dupa prabușirea podului Morandi, în regiunea Liguria din nord-vestul Italiei, în apropiere de orasul de coasta Savona.



Un proiect de act normativ vrea sa…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

