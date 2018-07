Stiri pe aceeasi tema

- ArcelorMittal a anuntat marti ca a acceptat noile conditii stabilite de autoritatile italiene pentru preluarea celei mai mari otelarii din Europa, Ilva, transmite Reuters. ArcelorMittal a informat autorităţile că "a acceptat toate solicitările privind noi angajamente" pentru planul…

- ArcelorMittal a anuntat ca a acceptat noile conditii stabilite de autoritatile italiene pentru preluarea celei mai mari otelarii din Europa, Ilva. ArcelorMittal a informat autoritatile ca "a...

- Viceprim-ministrul Ana Birchall, care participa la Ischia Global Film&Music Fest, sustine ca Guvernul este determinat sa sustina industria cinematografica, iar prin schema de ajutor de stat destinata industriei cinematografice, tara noastra devine una dintre cele mai atractive destinatii din Europa…

- Noul Guvern italian a amanat cu doua luni si jumatate planificata vanzare a celei mai mari otelarii din Europa – Ilva – catre ArcelorMittal, deoarece Roma vrea mai mult timp pentru a reanaliza oferta, transmite Reuters Ilva, aflata in orasul Taranto din sudul Italiei, producea anual noua milioane tone…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a afirmat marti la televiziunea NTV ca 30.000 de sirieni care au primit cetatenia turca pot vota la alegerile care vor avea loc duminica, relateaza Reuters. Pe 24 iunie, in Turcia au loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate. Guvernul presedintelui Recep…

- Procurorii germani au anuntat luni ca au extins verificarile in scandalul emisiilor de la Audi, divizia de lux a Volkswagen, pentru a-l include pe directorul general Rupert Stadler in randul suspectilor acuzati de frauda si reclama falsa, transmit DPA si Reuters. Procuratura din Munchen a confirmat…

- Departamentul american al Justitiei si politia federala (FBI) ancheteaza Cambridge Analytica, o firma de analiza de date inchisa in urma scandalului privind colectarea datelor a zeci de milioane de utilizatori Facebook, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Procurori incearca sa interogheze fosti…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, a angajat grupul american Bank of America-Merrill Lynch pentru a gestiona vanzarea de active, raspunzand astfel ingrijorarilor UE in materie de concurenta in cazul tranzactiei prin care va achizitiona otelaria Ilva, din sudul Italiei, pentru 1,8…