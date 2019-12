Italia: Aproape jumătate dintre italieni şi-ar dori un guvern autoritar Aproape jumatate dintre italieni si-ar dori un guvern autoritar, care sa inlature democratia parlamentara, releva un studiu citat vineri de agentia dpa. Potrivit studiului anual realizat de institutul de cercetari sociale Censis, circa 48% dintre italieni considera ca Italia are nevoie de "un om forte la putere", care nu trebuiasca sa se preocupe de parlament si alegeri. Opiniile in favoarea unui guvern autoritar ajung la 56% in randul italienilor cu venituri mai scazute, la 62% in randul celor cu niveluri de educatie inferioare si la 67% in randul "clasei muncitoare", a mentionat Censis. Italienii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

