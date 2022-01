Italia: Aproape 2.000 de medici au fost suspendați pentru că au refuzat să se vaccineze antiCovid Aproape 2.000 de medici din Italia au fost suspendati din activitate vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze împotriva COVID-19, transmite DPA citata de Agerpres.



Acesti 1.913 de medici si dentisti nu au introdus pâna acum într-un registru national dovada de vaccinare, a precizat asociatia. În luna noiembrie fusesera suspendati 1.656 de medici si dentisti din acelasi motiv. În baza unei legi intrate în vigoare în aprilie, personalul medical are obligatia de a se vaccina împotriva COVID-19.



