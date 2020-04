Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical robot pe nume Tommy ajuta medicii de la un spital din orasul italian Varese sa trateze bolnavii de COVID-19, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Tommy este unul dintre cei sase roboti noi care ajuta medicii si asistentele sa ingrijeasca pacientii cu coronavirus internati…

- Se intampla in spitalele din Romania ca medici și asistenți medicali sa fie nevoiți sa lucreze fara echipamente de protecție la cazuri cu inalta suspiciune de Covid-19. Prin absența echipamentelor de protecție nu se pune in pericol numai viața personalului medical, ci il transforma in ucigaș, este…

- Mai multe cadre medicale din secția de Terapie intensiva a Spitalului din Oraștie au demisionat luni. Acestea susțin ca nu au echipamente de protecție și ca sunt expuse imbolnavirii cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Hunedoara, Lucian Morogan, a declarat, pentru Mediafax, ca și-au…

- Președintele Consiliului Județean Neamț informeaza care este situația stocurilor de echipamente, dezinfectanți și reactivi, achiziționate in contextul evoluției pandemiei de coronavirus la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, din banii alocați de catre Consiliul Județean. El spune ca ”In fiecare…

- In cursul zilei de astazi, 18 martie 2020, a fost identificata expedierea mai multor colete prin terminalul Cargo, aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, expeditor fiind o societate comerciala... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romanca este tehnician ortoped in Roma, unde detine un centru de specialitate. Ultimul transport de masti medicinale si dezinfectanti i-a venit din Tulcea, in urma cu doua saptamani, cu mii de masti, insa stocul s-a epuizat. In acest moment, din Romania nu se mai poate expedia vreun transport…

- Frica de cel mai mediatizat virus din ultima perioada, coronavirus, a intrat si in mediul economic. In necunostinta de cauza si nestudiind legislatia minima, patronii isi trimit angajatii nu la medicii de familie, ci chiar la unitatile de primire urgente sa obtina adeverinta cum ca nu au contactat acest…