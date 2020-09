Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia umanitara germana Sea-Eye a anuntat sambata ca nava sa pentru operatiuni de salvare Alan Kurdi a recuperat din apele marii alti peste 100 de migranti ce incercau sa ajunga in Europa pe Marea Mediterana, informeaza duminica dpa.

- Organizatia umanitara germana Sea-Eye a anuntat sambata ca nava sa pentru operatiuni de salvare Alan Kurdi a recuperat din apele marii alti peste 100 de migranti ce incercau sa ajunga in Europa pe Marea Mediterana, informeaza duminica dpa.In total, echipajul navei a salvat 114 oameni de pe…

- Mai multe țari din Europa recomanda Romaniei sa nu organizeze alegeri parlamentare pe teritoriul lor. Este vorba, in primul rand, despre Marea Britanie, Italia și Spania. Acestea nu vor ca romanii stabiliți...

- In urma unor analize efectuate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (B.A.A.R.) asupra costurilor de reparații ale pagubelor produse autovehiculelor, atat pe teritoriul Romaniei, cat și pe teritoriul altor state din Europa, s-a observat ca exista diferențe semnificative intre tarifele…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Cu 323.000 de cazuri, Spania este prima din Europa de Vest, a unsprezecea din lume si este…

- AFP: Acord istoric, dar cu imperfecțiuni. Cum se impart banii pentru relansarea Europei. Acordarea fondurilor, legata pentru prima data de respectarea statului de drept Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o…

- Insolvențele din sectorul de construcții din Europa vor crește intre 14% și 24% in acest an. In top se vor afla Spania, cu 24%, Franța și Olanda, cu 19% fiecare, Italia și Marea Britanie, cu...

- Nava Ocean Viking, care a salvat joi, in Mediterana Centrala, 118 migranti plecati din Libia, a formulat deja ”trei cereri” Italiei si Maltei pentru a i se comunica numele unui port de debarcare, a anuntat luni organizatia neguvernamentala SOS Mediterranee, care administreaza nava umanitara, potrivit…