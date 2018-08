Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio a declarat joi ca partidul sau ar vota in favoarea suspendarii contributiei tarii sale la bugetul Uniunii Europene anul viitor daca alte state nu sunt de acord sa preia din migrantii aflati la bordul navei Diciotti, ce apartine pazei de coasta italiene si care este…

- Italia va suspenda alocarea fondurilor pentru bugetul Uniunii Europene in cazul in care Comisia Europeana nu va decide modalitati de redistribuire a imigrantilor extracomunitari ajunsi pe teritoriul italian, a avertizat joi dupa-amiaza vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele.

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, scrie moldpres.md.

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, informeaza Financial Times.

- Comisia Europeana saluta deciziile a sase tari membre ale Uniunii Europene de a prelua cei 450 de migranti salvati de doua nave in Marea Mediterana, dar avertizeaza Italia ca astfel de solutii 'ad hoc' nu vor functiona pe termen lung, transmite luni dpa. ''Italia a cerut…

- Hunt, care este si deputat din partea Partidului Conservator, a fost ministrul sanatatii din 2012. Este considerat apropiat de Theresa May si in campania dinaintea referendumului din 2016 pentru Brexit a fost impotriva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana. In octombrie anul trecut, el…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), ca Statele Unite „vor face ceva” daca nu vor fi tratate corespunzator, la doar cateva ore dupa ce Uniunea Europeana a spus ca taxele americane privind importurile de autoturisme vor aduce cu ele represalii,…

- Planul Comisiei Europene de reformare a politicilor de coeziune, in valoare de 330 de miliarde de euro, reprezinta unul dintre cele mai disputate elemente ale proiectului bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Proiecte de documente obtinute de Financial Times arata modificarea criteriilor…