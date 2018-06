Italia amenința ca iși va folosi dreptul de veto in cazul oricarui acord UE privind migrația care nu ofera un ajutor concret pentru a face fața afluxului de imigranți. In ciuda sprijinului anunțat de Grecia, Franța și Spania, Italiei complica situația Angelei Merkel, care a primit un ultimatum din partea aliaților sai conservatori de a gasi o soluție pan-europeana in privința solicitanților de azil care ajung in Germania, dupa ce au fost inregistrați in alta țara, comenteaza Financial Times.