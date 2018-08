Stiri pe aceeasi tema

- ″Toata lumea vorbeste despre zona euro, ceea ce este cu adevarat amuzant. Ar trebui sa discutam despre Schengen″⁣, a spus Babis intr-un interviu acordat Reuters, citat de ProTV. In opinia sa, aceasta chestiune priveste si Comisia Europeana, bratul executiv al Uniunii Europene, seful executivului ceh…

- Comisia Europeana a acceptat miercuri sa înregistreze o Initiativa cetateneasca europeana privind un proiect care ar garanta permanent cetatenia Uniunii Europene dupa dobândire, un plan destinat în principal cetatenilor britanici,

- Bugetul public consolidat pierde 2,38 miliarde de lei, in anul 2018, ca efect al aplicarii OUG 79/2017, care prevede transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar un numar considerabil de salariati au inregistrat reduceri ale veniturilor nete, susține Blocul National Sindical (BNS).

- "In sedinta Guvernului din data de 28 iunie a fost prezentata Nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei. Documentul in cauza contine informatii detaliate referitoare la actiunile privind neindeplinirea obligatiei…

- Comisia Europeana ia masuri, mai mult sau mai putin vizibile, atunci cand directivele UE sunt folosite ca scuza pentru urmarirea unor interese care nu au de-a face cu spiritul sau litera legislatiei europene, a declarat, marti, seful Reprezentantei CE in Romania, Angela Cristea, informeaza Agerpres.…

- Programul "Descopera Uniunea". Cum te inscrii Peste 15 mii de tineri europeni, inclusiv români, care au împlinit 18 ani pot calatori gratuit cu trenul în Uniunea Europeana, în aceasta vara, daca se înscriu într-un program lansat de Comisia Europeana. Programul…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate tarilor din Europa Centrala si de Est spre state precum Grecia, Italia si Spania, arata documente obtinute de cotidianul Financial Times. Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze…

- Senatorul Florin Citu, document exploziv in scandalul Pilonului II de pensii. Senatorul PNL a publicat un document care demonstreaza ca Guvernul PSD a notificat Comisia Europeana privind planurile de suspendare a contributiilor la Pilonul II de pensii. „Guvernul, PSD, minstrul finanțelor publice…