Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a raspuns marti la criticile vehemente din partea Frantei in legatura cu gestionarea de catre Italia a unui aflux de migranti, acuzand la randul sau Parisul de ipocrizie, cinism si rigiditate, informeaza Reuters. Franta a denuntat anterior refuzul…

- In anul centenarului Marii Uniri, compania naționala Tarom și Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara apropie pe calea aerului romanii de pretutindeni. Incepand cu luna iulie, vor fi lansate cursele companiei naționale catre Stuttgart (Germania), Paris Charles-de-Gaule (Franța) și Chișinau (Republica Moldova).…

- Compania Airbus Helicopters ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, a semnalat directorul general al firmei, Bruno Even, citat de cotidianul La Tribune.

- Donald Trump a anuntat marti retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat in anul 2015 de marile puteri cu Iranul. Rusia, Uniunea Europeana si Iranul au anuntat ca vor mentinerea Acordului atomic.Insa Donald Trump a declarat miercuri seara ca regimul de la Teheran este obligat sa…

- Liderii Frantei, Germaniei si Regatului Unit si-au exprimat "regretul si ingrijorarea" fata de decizia presedintelui Donald Trump ca Statele Unite sa se retraga din acordul privind dosarul nuclear iranian si au semnat o declaratie comuna in care arata ca cele trei state raman parti ale acordului nuclear…

- SUA, Franta si Regatul Unit au transmis sambata celorlalte 12 tari membre ale Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie privind Siria, informeaza AFP. Documentul se refera la problemele politice, umanitare si legate de armamentul chimic si propune un nou mecanism de ancheta privind…

- Franta isi va asuma "toate responsabilitatile" dupa presupusul atac chimic comis sambata in Siria, a declarat duminica ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, in timp ce Parisul a spus de mai multe ori ca va ataca militar in cazul utilizarii dovedite a armelor chimice, transmite…

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…