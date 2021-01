Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea stațiunilor de schi din Italia a fost amanata pana pe 18 ianuarie, in condițiile in care, intr-o singura zi, rata de pozitivitare a crescut cu trei puncte. Trei regiuni ar putea redeveni zone roșii, dupa expirarea restricțiilor de sarbatori, potrivit Mediafax. Intr-o singura zi,…

- Italia a amanat sambata deschiderea statiunilor sale de schi pentru 18 ianuarie, autoritatile regionale solicitand mai mult timp, fiind de parere ca nu sunt reunite conditiile pentru deschiderea prevazuta initial la 7 ianuarie, noteaza AFP. "Se pare ca nu sunt intrunite conditiile pentru deschiderea…

- Zeci de mii de noi cazuri de Covid-19 si mai mult de 1.000 de decese asociate noului coronavirus au fost raportate vineri de autoritatile din Marea Britanie si din Italia. Regatul Unit a inregistrat pentru ultimele 24 de ore 613 decese asociate Covid-19 si 53.285 de cazuri de infectare cu…

- Autoritatile italiene au anuntat vineri rearestarea unui mafiot care a fost implicat intr-unul din cele mai atroce acte de violenta ale mafiei - rapirea unui copil de 12 ani care a fost apoi ucis si dizolvat in acid, transmite dpa. Giuseppe Costa a facut parte dintr-un comando al mafiei care l-a rapit…

- Presedintele Iohannis s a consultat cu toate partidele parlamentare, urmand a nominaliza un nume de premier sau continuarea negocierilor.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine luni, 14 decembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Seful statului a avut consultari cu reprezentantii…

- Autoritațile italiene au revizuit condițiile de intrare in Italia, in contextul evoluției pandemiei de COVID-19, fiind eliminata masura automata a autoizolarii pentru 14 zile pentru toate persoanele care sosesc din/au tranzitat Romania. In schimb, romanii sint obligați sa prezinte la intrarea in Italia…

- Autoritațile incearca deschiderea secției ATI de la Spitalul din Mioveni. Incepand de maine, 27- noiembrie, trei medici rezidenți ATI, aflați in anul 4, iși vor incepe activitatea pentru 30 de zile la Spitalul Mioveni. Aceștia sunt detașați de la Spitalul Clinic de Urgența „Floreasca” și Spitalul Universitar…

- Autoritațile din Italia urmeaza sa decida noi restricții sau relaxarea lor din 3 decembrie. Regiunile iși vor putea schimba „culoarea” – adica gradul de risc, magazinele ar urma sa ramana deschise pana la 22.00. Cert este ca va fi un Craciun sobru, fara saruturi, imbrațișari și cine festive mari.…