Italia amână alegerile locale şi regionale din cauza pandemiei de COVID-19 (surse) Roma, 4 mar /Agerpres/ - Alegerile locale si regionale din Italia, programate initial pentru sfarsitul primaverii, vor fi amanate din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat joi doua surse guvernamentale, in contextul unor semnale privind o inmultire a cazurilor pe fondul raspandirii noilor tulpini, relateaza Reuters.



Alegerile locale din multe dintre marile orase din Italia, printre care Roma, Milano, Torino si Napoli, vor avea loc intre 15 septembrie si 15 octombrie, au spus sursele, adaugand ca decizia a fost aprobata de guvern printr-un decret.



Alegerile regionale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale din multe dintre marile orase din Italia, printre care Roma, Milano, Torino si Napoli, vor avea loc intre 15 septembrie si 15 octombrie, au declarat joi, 4 martie, surse guvernamentale, citate de Reuters, informeaza Agerpres . Inițial, scrutinul era programat la finalul primaverii.…

- Alegerile locale si regionale din Italia, programate initial pentru sfarsitul primaverii, vor fi amanate din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat joi doua surse guvernamentale, in contextul unor semnale privind o inmultire a cazurilor pe fondul raspandirii noilor tulpini, relateaza Reuters.…

- Sectorul turistic al Portugaliei, pana nu demult aflat in plina expansiune, a inregistrat cele mai slabe rezultate anuale de la mijlocul anilor '80 si pana in prezent din cauza diferitelor interdictii si restrictii impuse la nivel global in contextul pandemiei cu noul coronavirus, conform datelor…

- Compania britanica Rolls-Royce va propune oprirea activitatii diviziei sale aerospatiale civile timp de doua saptamani, in timpul verii, pentru a tine sub control costurile in urma impactului pandemiei de Covid-19, transmite Reuters, informeaza News.ro. Producatorul de motoare de aviatie a…

- Luna ianuarie a fost una neagra pentru Portugalia, dupa ce in primele 31 de zile ale anului 2021 au fost raportate aproape jumatate din numarul total de decese asociate COVID-19 de la debutul pandemiei, informeaza HotNews.ro , care citeaza agenția Reuters. In ianuarie, in Portugalia au murit 5.576 de…

- Deschis in anul 1566, un pub istoric din centrul Oxfordului, care a servit studenți, oameni de știința și scriitori, se va inchide la sfarșitul acestei luni, informeaza Reuters, citata de Agerpres. „The Lamb and Flag”, care a fost frecventat de autorul „Lord of the Rings”, J.R.R. Tolkien, si de prietenul…

- Numarul deceselor din Olanda a crescut cu cel mai ridicat ritm de dupa Al Doulea Razboi Mondial, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat marti biroul de statistica (CBS) din aceasta tara, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Pana saptamana trecuta, au fost raportate circa 162.000 de decese,…

- O pacienta din Italia a ajuns la spital cu o tumoare uriașa, dupa ce a evitat sa mearga la un control medical din cauza pandemiei de Covid-19. Femeia a ajuns la spital, acolo unde a fost operata de urgența, informeaza DPA.