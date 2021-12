Italia: al treilea record consecutiv de cazuri COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de coronavirus a crescut sambata la 144, fata de 141, cate au fost inegistrate vineri. Italia a raportat de la izbucnirea pandemiei 136.530 de decese la pacienti confimati cu COVID, al doilea cel mai mare numar din Europa, dupa Marea Britanie, si al noualea cel mai mare din…

- Italia a raportat sambata al treilea record consecutiv de cazuri de Covid-19. Au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 54.762 de cazuri, fața de 50.599 cu o zi inainte, a anunțat Ministerul Sanatații, citat de Reuters.

- Numar record de infectari Covid in Italia pentru ultimul an. Autoritațile italiene anunța vineri 28.632 de cazuri noi, transmite agenția ANSA. Un numar de 28.632 de persoane au fost testate pozitiv in ultimele 24 de ore, potrivit datelor Ministerului Sanatații, in timp ce joi erau 26.109.Potrivit…

- Italia a extins starea de urgența pana la finalul lunii martie și a anunțat, marți, noi condiții de intrare pe teritoriul țarii, ca urmare a preocuparilor legate de noua varianta Omicron, scrie Reuters. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia prezentand certificatul digital de vaccinare.…

- Italia a inregistrat vineri cel mai mare numar de decese si de cazuri COVID-19 din ultimele luni. De altfel, in ultimele saptamani exista o tendinta de crestere a epidemiei, potrivit presedintelui Institutului Superior de Sanatate, iar grupele de varsta cele mai afectate sunt cele sub 20 de ani si intre…

- Alte 1777 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 17 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Germania, 3-Ucraina, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Belgia, 1-Bulgaria. 1-Egipt. 1-Grecia, 1-Italia.