Italia a vaccinat cu schema completă 80% din cetățenii cu vârste peste 12 ani Italia a atins tinta de vaccinare anti-COVID-19 cu schema completa a 80% din populatia cu varsta peste 12 ani, conform datelor oficiale prezentate duminica, reusind indeplinirea unui obiectiv pe care Roma l-a stabilit drept punct critic de siguranta, informeaza Agerpres . Potrivit unei pagini de internet a guvernului, 43.229.551 de persoane cu varsta peste 12 ani, dintr-o populatie totala de aproximativ 60 de milioane, erau vaccinate cu schema completa la 10 octombrie. Obiectivul de vaccinare a 80% din populatie a fost stabilit in martie de un comisar special responsabil de gestionarea situatiei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

