- Italia intentioneaza sa intreprinda "in urmatoarele zile" actiuni in justitie impotriva Pfizer, din cauza intarzierilor in livrarile de doze din vaccinul sau anti-COVID, a anuntat marti seara seful celulei de criza pentru pandemie, Domenico Arcuri, informeaza AFP.

- Declarația aparține directorului stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Soumya Swaminathan și a fost consemnata miercuri, 24 decembrie. Medicul a avertizat ca oamenii trebuie sa ramana vigilenti in urmatoarele sase luni, transmite postul CNBC, citat de News.ro.”Putem vedea lumina…

- Vaccinul anti-COVID este contraindicat persoanelor care sufera de alergii severe. Avertismentul vine de la Agenția de Reglementare a Medicamentului din Marea Britanie, țara care a autorizat deja serul produs de Pfizer și BioNTech.

- Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania inca de la finalul lunii decembrie, a spus medicul argeșean Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. „In cel mai fericit caz, ne asteptam ca in a doua jumatate a lunii decembrie, spre sfarsitul lunii decembrie,…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat vineri rapiditatea istorica cu care se desfasoara cursa pentru dezvoltarea vaccinurilor pentru combaterea noului coronavirus, dar a cerut ca toate ''realizarile stiintifice'' sa fie facute in beneficiul tuturor…

- Ziarul Unirea Cele mai comune intrebari despre noul vaccin anti COVID-19: Cat de sigur este și ce efecte secundare poate provoca Compania farmaceutica Pfizer a anunțat la inceputul saptamanii ca vaccinul sau impotriva Covid-19 are o eficienta de peste 90%, insa experții avertizeaza ca inca au ramas…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de companiile farmaceutice Pfizer si Biontech este „eficient 90%”, potrivit anuntului facut, luni, de laboratoarele acestora. Rezultatele au venit in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP.…