- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…

- Rusia isi va reduce radical activitatea militara in directia Kiev si Cernihov in Ucraina, dupa convorbiri ruso-ucrainene ‘substantiale’ la Istanbul, au declarat marti negociatorii rusi, in timp ce omologii lor ucraineni au afirmat ca au cerut un ‘acord international’ pentru a garanta securitatea tarii,…

Tarile din UE au decis vineri sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP. Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce…

- Rusia a admis marti ca Ucraina are dreptul suveran de a decide convocarea unui referendum asupra unui posibil compromis intre cele doua tari pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa pe 24 februarie, referendum sugerat anterior de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni adoptarea unor masuri soc pentru a sustine rubla, care s-a depreciat la niveluri istorice in fata dolarului si a euro dupa sanctiunile occidentale adoptate pentru a pedepsi invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP.

Ca urmare a inchiderii spatiului aerian din Republica Moldova, avioanele care urmau sa aterizeze la Chisinau dupa ora 12 au fost dirijate catre aeroportul Iasi. "Aeroportul Iasi are intreaga infrastructura necesara pregatita si personal pentru a primi orice aeronava care va fi redirectionata la noi.…

Crește bilanțul victimelor in Ucraina, in urma atacurilor lansate de Rusia. Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit o casa in orașul Chihuiiv, in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei.

- Zarurile au fost aruncate, iar tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins cote maxime. Mai multe state amenința Rusia cu consecințe majore dupa ce Vladimir Putin a semnat decretul prin care recunoaște independenta regiunilor separatiste Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei. De asemenea, in cadrul…