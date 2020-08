Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca media de varsta a persoanelor infectate cu noul coronavirus a inceput sa scada, insa se inregistreaza o crestere a cazurilor grave cu care se confrunta persoanele tinere.

- CHIȘINAU, 17 aug - Sputnik. Șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, a prezentat evoluția epidemiei de coronavirus in ultimele 14 zile. Potrivit datelor facute publice, in aceasta perioada numarul cazurilor a crescut cu 9%, iar numarul celor vindecați s-a majorat cu 21,8…

- Laura Nureldin, fosta prezentatoare Antena 3, revine pe micile ecrane dupa o pauza de doi ani. Laura Nureldin va prezenta Observatorul de Weekend al Antenei, de la 13:00 și 16:00, scrie Pagina de Media. Laura Nureldin a anuntat pe Facebook faptul ca va prezenta Observatorul de Weekend al Antenei 1."Nu…

- Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Ziarul Unirea Scade media de varsta a pacienților cu coronavirus. Tataru: Putem vedea decese la 30 – 35 de ani, care nu aveau comorbiditați Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca „și la noi a scazut media de varsta” a pacienților cu COVID-19. „Putem vedea decese la 30 – 35 de ani…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca "și la noi a scazut media de varsta" a pacienților cu COVID-19. "Putem vedea decese la 30 - 35 de ani care nu aveau comorbiditați și care fac reacție de inflamație cu deces". Agresivitatea acestui virus este foarte mare, a explicat ministrul…

- In ultimele 24 de ore in Italia s-au inregistrat numai sase decese provocate de noul coronavirus, cel mai redus bilant al victimelor dupa 28 februarie, numarul total al deceselor asociate COVID-19 de la inceputul epidemiei ajungand in aceasta tara la 34.744, conform Protectiei Civile italiene, relateaza…

- O izolare mai stricta va trebui impusa intr-o parte a Ucrainei, intrucat raspandirea COVID-19 s-a accelerat dupa ridicarea a numeroase restrictii pe 11 mai, a anuntat vineri guvernul de la Kiev, potrivit AFP.Ucraina a inregistrat in ultimele 24 de ore 921 de noi cazuri de COVID-19, un numar…