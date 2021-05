Stiri pe aceeasi tema

- Italia a raportat, duminica, 44 de decese provocate de coronavirus, cel mai scazut numar de la jumatatea lunii octombrie a anului 2020. Și numarul zilnic al noilor cazuri de COVID-19 a scazut sub 3.000, a precizat ministrul italian al sanatații, potrivit Reuters, in timp ce țara iși continua in ritm…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.075.543. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Italia a raportat joi 487 de decese legate de coronavirus fata de 627 cu o zi inainte, a anuntat Ministerul Sanatatii, in timp ce numarul de infectii a crescut la 17.221 de la 13.708 in ziua precedenta, relateaza Reuters. Italia a inregistrat 112.861 de decese legate de COVID-19 de la izbucnirea…

- Brazilia a inregistrat in ultimele 24 de ore un nou record zilnic de decese cauzate de COVID-19, informeaza miercuri dpa.Ministerul Sanatatii al Braziliei a inregistrat marti seara 2.841 de decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore.

- Ungaria a inregistrat astazi un numar record de decese cauzate de COVID-19 și de spitalizari din cauza coronavirusului in contextul recrudescenței pandemiei alimentate de noile variante ale SARS-CoV-2, potrivit Associated Press . Aproape 350 de persoane au fost spitalizate cu COVID-19 in Ungaria in…

- Grecia intenționeaza sa ridice restricțiile antiepidemice din sectorul de vanzari cu amanuntul și sa redeschida școlile inainte de sfarșitul lunii martie. De asemenea, a anunțat ca va incepe redeschiderea sectorului turistic inaintea sezonului de vara, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut luni…