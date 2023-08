Stiri pe aceeasi tema

- Novo Nordisk a anuntat marti ca, potrivit unui studiu amplu in faza avansata, medicamentul sau impotriva obezitatii, Wegovy, a prezentat beneficii medicale clare, pe langa pierderea din greutate, transmite Reuters. Producatorul danez de medicamente a declarat ca injectia saptamanala a redus riscul unui…

- Actiunile bancilor europene s-au prabusit marti, dupa ce Italia a instituit pentru 2023 taxa exceptionala de 40% pentru banci, intr-o masura surprinzatoare care risca sa reduca apetitul investitorilor pentru activele din zona euro. Ratele oficiale ale dobanzilor, crescute considerabil, au generat profituri…

- Italia a dat o lovitura surprinzatoare bancilor sale si a provocat o unda de soc in tot sectorul bancar din Europa, dupa ce a decis luni seara ca stabileste o impozitare unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobanzilor, dupa ce reprosase creditorilor ca nu au recompensat…

- Italia a dat o lovitura surprinzatoare bancilor sale si a provocat haos in tot sectorul bancar din Europa, dupa ce a decis luni seara ca stabileste o impozitare unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobanzilor, dupa ce reprosase creditorilor ca nu au recompensat depozitele,…

- Italia a devenit marti ultima tara europeana care impune bancilor o taxa pe profiturile exceptionale, o decizie motivata de interesul de a-i ajuta pe cei care au credite ipotecare, transmite Reuters care a publicat o analiza a taxelor impuse pentru profiturile exceptionale precum si a taxelor impuse…

- Iata cateva dintre companiile care au anunțat reduceri de personal incepand cu luna ianuarie, potrivit datelor Reuters : Industria auto* AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie ca intenționeaza sa reduca aproximativ 8.000 de locuri de munca, ceea ce…

- Senatul ceh a votat pentru cresterea bugetului apararii la minim 2% din PIB. Senatul Republicii Cehe a adoptat miercuri o lege care urmeaza sa stabileasca nivelul minim din PIB alocat pentru aparare la 2%, conform obiectivului avut in vedere de NATO, incepand de anul viitor, informeaza Reuters.…

- Seceta mai frecventa și mai severa din regiunea mediteraneana - unde temperatura medie este acum cu 1,5 grade Celsius mai mare decat in urma cu 150 de ani - corespunde predicțiilor facute de oamenii de știința, care au avertizat in trecut cu privire la efectul schimbarilor climatice in zona, scrie Reuters.Sudul…