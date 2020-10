Stiri pe aceeasi tema

- Harta Europei se-nroșește, pe masura ce marile capitale ale continentului anunța noi recorduri uriașe. Franța și Grecia anunța noi restricții dure. Mai bine de doua treimi dintre francezi, adica 46 de milioane de oameni, nu mai au voie sa iasa din casa intre orele 21.00 - 06.00. Interdicția de circulație…

- Lombardia, din nordul Italiei și Campania, regiunea Napoli, in sud, se pregatesc sa instituie carantina de noapte, pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Hotnews.Carantina va intra in vigoare in Lombardia de joi, intre orele 23:00 și 05:00, timp de trei saptamani.

- Consiliul de Ministri a aprobat miercuri o rezolutie care prelungeste toate restrictiile prevazute de decretul emis in 7 septembrie Decretul obliga cetatenii care vin din Romania sa efectueze o carantina de 14 zile la domiciliu, in Italia. Vechile norme, in ceea ce priveste carantina, raman in vigoare…

Apar noi cazuri de COVID-19 in școlile timișene, atat in randul elevilor, cat și a profesorilor, fiind vorba de 245 de elevi si 63 de dascali, in carantina

- Peste 350 de migranti care se aflau pe nava umanitara Sea-Watch 4 s-au imbarcat miercuri dupa-amiaza pe o nava pentru carantina in apropiere de Palermo, Sicilia (Italia), a anuntat ONG-ul umanitar Sea Watch, relateaza AFP. Printre cei 353 de migranti se numara si cei salvati in ultimele zile de nava…

- Italia extinde obligatia de izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din Romania si Bulgaria pana la 7 septembrie. The post Italia anunța ca prelungește pana in septembrie carantina pentru persoanele care vin din Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, ca Italia a prelungit cu zece zile aplicarea masurilor de carantina pentru persoanele care vin din Romania. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca...

Italia a anuntat, vineri, prelungirea reguli de carantina de 14 zile pentru persoanele care intra in tara din Bulgaria si Romania. Masura fusese adoptata saptamana trecuta ca parte a masurilor impotriva