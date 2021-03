Italia, a noua țară care oprește imunizarea cu serul AstraZeneca, după moartea lui Stefano la o zi de la prima doză de vaccin Stefano Paterno, un subofițer de Marina in varsta de 43 de ani, a murit la doar o zi dupa ce a facut prima doza din vaccinul AstraZeneca. Potrivit Corriere della Sera, autoritațile incearca sa afle daca decesul a fost asociat cu o anumita tranșa de vaccin, iar intre timp imunizarea cu serul din lotul ABV2856 de vaccin AstraZeneca a fost oprita. Alte opt țari europene au luat decizii similare. Ancheta se desfașoara cu mare prudența, pentru a se stabili daca exista o relație de cauzalitate intre vaccinare și deces Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare de la noi, susține ca Romania… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

