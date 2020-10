Italia a modificat condițiile de intrare în țară a cetățenilor români: Cine este exceptat de la măsura autoizolării Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, pentru cetațenii romani au fost adaugate o serie de excepții fața de cele aflate deja in vigoare. Potrivit unui comunicat al MAE, noile masuri se aplica de miercuri pana in 13 noiembrie. Astfel, in conformitate cu informațiile comunicate public de catre autoritațile italiene, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale și a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Italia persoanele care intrunesc cumulativ urmatoarele condiții:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

