- Italia a inceput, luni, campania de vaccinare impotriva variolei maimutei, in conditiile in care numarul de cazuri a crescut intr-un moment in care autoritatile din domeniul sanatatii raporteaza o penurie de vaccinuri la nivel mondial, relateaza Reuters.

- Ministerul Sanatatii din Japonia a aprobat utilizarea unui vaccin impotriva variolei, considerat a fi eficient in proporție de 85% și impotriva variolei maimuței, relateaza miercuri Xinhua, potrivit Agerpres . Decizia vine dupa ce Japonia a confirmat doua cazuri de variola maimutei la sfarsitul lunii…

Ministerul Sanatatii din Japonia a aprobat utilizarea unui vaccin impotriva variolei despre care se crede ca este eficient impotriva variolei maimutei, relateaza miercuri Xinhua.

- In ceea ce priveste tratamentul, Ministerul Sanatatii nipon analizeaza un medicament numit tecovirimat, care este administrat pe cale orala si este folosit pentru a trata variola.Ministerul Sanatatii din Japonia a aprobat utilizarea unui vaccin impotriva variolei despre care se crede ca este eficient…

- Comisia Europeana si-a dat acordul pentru ca vaccinul Imvanex sa fie comercializat ca o masura de protectie medicala impotriva variolei maimutei, asa cum a recomandat saptamana trecuta Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), a anuntat luni producatorul acestui ser, compania daneza de biotehnologie…

Autoritatile sanitare americane au anuntat marti distribuirea imediata a 56.000 de doze de vaccin impotriva variolei maimutei - de cinci ori mai mult decat numarul de doze deja distribuite - in zonele cu transmitere virala puternica, informeaza AFP.

Cateva cazuri de variola maimutei depistate in Marea Britanie au determinat autoritatile sa puna la dispozitie un vaccin impotriva variolei unor lucratori sanitari si altor persoane care ar fi putut fi expuse, in timp ce alte cazuri au fost confirmate in Europa, informeaza joi Reuters.