Stiri pe aceeasi tema

- In Franta, Consiliul Constitutional a validat joi seara legea care prevede extinderea acestui certificat digital COVID, precum si vaccinarea obligatorie a personalului medical. Cei care nu il au risca amenzi de mii de euro. Din 9 august, francezii vor trebui sa invețe sa-și prezinte in mod regulat permisul…

- Exista posibilitatea ca valabilitatea certificatelor de vaccinare sa se schimbe. Acum, ele sunt valabile pentru o perioada de 1 an, dar daca specialiștii americani și europeni vor decide ca, in cazul imunizarii, mai este nevoie de o doza suplimentara, valabilitatea ar putea sa se modifice. Anunțul a…

- Legea ce permite eutanasierea a intrat in vigoare vineri in Spania, facand din aceasta tara una dintre putinele din lume care permit unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei, relateaza France Presse. Acest text "raspunde la o cerinta sociala si contine…

- Practica pensionarii anticipate dublate de reangajarea in sistemul de stat nu va mai fi posibila dupa ce Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat. Documentul prevede cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani, a anuntat…

- Legea pensiilor va fi funcționala din primul trimestru al anului 2023, a anunțat premierul Florin Cițu, dupa ședința de Guvern de astazi. Proiectul de lege privind sistemul public de pensii va fi aprobat de Guvern in trimestrul II al anului 2022 in Parlament – in trimestrul IV si va intra in vigoare…

- Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord, joi, in ce privește certificatul sanitar european Covid, al carui scop este acela de a facilita calatoriile in interioriul Uniunii Europene pe perioada pandemiei de coronavirus. Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european”…

- Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european" va atesta ca detinatorul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, ca are un test negativ recent la coronavirus sau ca a trecut deja prin boala. In practica, acestea vor fi trei certificate distincte. Certificatul va fi disponibil fie…