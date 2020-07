Pe lista realizata de Ministerul Sanatatii se afla Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia si Herzegovina, Chile, Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru si Republica Dominicana. Interdictia se aplica oricarei persoane care a stat sau a calatorit in aceste tari in ultimele 14 zile, a afirmat ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, intr-un comunicat. Calatorii din toate celelalte state din afara Uniunii Europene si a spatiului Schengen pot intra in Italia, dar trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile. ”La nivel mondial pandemia este in faza sa ce mai acuta. Nu…