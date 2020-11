Italia a înregistrat peste 40.000 de infectări cu Covid-19 în 24 de ore Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei și de șase ori mai mulți decat maximul inregistrat intr-o singura pe in primul val. Numarul total al persoanelor infectate cu Covid-19 in Italia din februarie pana acum a ajuns la 1.107.303, al cincilea cel mai mare din Europa. De altfel, Italia este a cincea țara de pe batranul continent care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

