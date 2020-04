Stiri pe aceeasi tema

- Italia a raportat sambata seara 681 de decese inregistrate in decurs de 24 de ore, acesta fiind cel mai mic numar inregistrat in ultimele noua zile.In total, in Italia au fost raportate 124.632 de cazuri si 15.362 de decese. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.805 de noi cazuri.…

- Ziarul Unirea RECORD NEGRU pentru Spania: 950 de morți in 24 de ore, cel mai mare numar de decese, intr-o zi la nivel mondial In Spania s-a raportat ca 950 de persoane au murit, din cauza infecției cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Depașește astfel 10.000 de decese (10.003 decese) din cauza COVID-19.…

- Virusul ucigaș din China nu ține cont de nimeni și de nimic! In Italia s-au inregistrat inca 812 morți in ultimele 24 de ore. Bilanțul persoanelor decedate s-a ridicat la 11.591, potrivit autoritaților italiene.

- Bilanțul victimelor facute de epidemia de coronavirus in Italia a ajuns la cota record de 475 de morți in ultimele 24 de ore și 4207 de persoane depistate pozitiv! In Italia, de la inceputul epidemiei de Coronavirus, 35.713 de persoane au contractat virusul Sars-CoV-2 (cu 4.207 mai multe decat ieri).…

- In Italia, coronavirusul omoara un om la fiecare 4 minute. Ieri s-au inregistrat 368 decese și 3.590 noi cazuri de contaminare. In total, pana acum, sunt 1.809 morți din 24.747 de bolnavi.Spania urmeaza aceeași tendința: ieri au murit 152 de oameni. Bilanțul momentului indica 298 de morți…

- Coreea de Sud, care a fost cel mai mare focar al epidemiei de COVID-19 dupa China, a raportat vineri cel mai scazut numar de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus din ultimele trei saptamani, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus si 196 de cazuri noi. De asemenea, au fost raportate inca sapte decese cauzate de virus, ajungand la un total de 42 de morti, anunța Reuters.Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus…

- In Italia, in regiunile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, școlile raman inchise inca o saptamana. Iar in Franța, se interzic adunarile mai mari de 5 mii de oameni intr-un spațiu inchis.