Stiri pe aceeasi tema

- Italia a raportat sambata al treilea record consecutiv de cazuri de COVID-19. Au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 54.762 de cazuri, fata de 50.599 cu o zi inainte, a anuntat Ministerul Sanatatii.

- In Romania, peste 100 de lucratori din randul personalului medical și-au pierdut viața din cauza infectarii cu noul coronavirus. Cei mai mulți dintre ei au murit fara sa fi avut șansa de a se vaccina, potrivit unei statistici oferite de Ministerul Sanatații, la solicitarea Libertatea. 58.196 de romani…

- Italia a extins starea de urgența pana la finalul lunii martie și a anunțat, marți, noi condiții de intrare pe teritoriul țarii, ca urmare a preocuparilor legate de noua varianta Omicron, scrie Reuters. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia prezentand certificatul digital de vaccinare.…

- Bilanțul global de coronavirus ajunge duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri. Unele țari din Europa de Est inca se confrunta cu focare record. Cazurile mondiale cauzate de COVID-19 ajung duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri, pe masura ce valul provocat de varianta Delta…

- Noua Zeelanda inregistreaza un numar record de cazuri noi de COVID-19. Ce inseamna acest record la ei? 206 noi cazuri. Laudata la nivel mondial pentru ca a eradicat COVID-19, in Noua Zeelanda cazurile noi de coronavirus depașesc 200 pentru prima data in pandemie. Cele 206 noi infecții zilnice din Noua…

- Ucraina a consemnat vineri a doua zi succesiva cu bilanturi record ale infectarilor cu coronavirus si deceselor, a comunicat Ministerul Sanatatii, o evolutie ce are loc in pofida masurilor mai stricte introduse luna trecuta, transmite Reuters. In ultimele 24 de ore au fost raportate 23.785 de cazuri…