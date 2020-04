Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor comunicate de Johns Hopkins University, cel putin 95.699 de oameni au murit din cauza Covid-19. Cele mai multe cazuri au fost raportate de Statele Unite, cu peste 465.300. Alexandru Rafila anunta un al doilea val de imbolnaviri cu COVID-19. Cand vom avea un alt varf de INFECTARI…

- Statele Unite au inregistrat, pentru a doua zi consecutiv, circa 2.000 de decese provocate de Covid-19, bilantul depasind 14.800, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, potrivit news.ro.Cu 14.817 decese, SUA se afla acum pe locul al doilea, la nivel mondial. Italia a raportat miercuri…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, informeaza Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii epidemiei,…

- Spania este cea de a treia tara, dupa Statele Unite si Italia, care a depasit China in ceea ce priveste numarul de persoane infectate – peste 85.000. Alte 7.340 de persoane si-au pierdut viata in acea tara. Un numar mare de cazuri, peste 62.000, se inregistreaza si in Germania, unde rata mortalitatii…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- China nu a inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, niciun caz nou de contaminare de origine locala cu coronavirus, dar autoritatile sanitare au raportat suplimentar 41 de cazuri importate, un record zilnic, noteaza AFP, citat de Agerpres.In total, numarul de cazuri "importate" din strainatate…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor autonome,…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…