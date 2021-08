Denise Rifai: „Negrul îți oferă acea eleganță lipsită de ostentație”

Denise Rifai: „Negrul îți oferă acea eleganță lipsită de ostentație” Sigura pe alegerile ei vestimentare si pe impactul pe care il are o aparitie in negru in contextul potrivit, Denise Rifai a ales tinute de-o eleganta aparte semnate CRISTALLINI… [citeste mai departe]