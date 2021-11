Prima sinucidere asistata din Italia a fost aprobata in Italia. Astfel, Mario, un barbat de doar 43 de ani, ar putea sa primeasca in urmatoarea perioada un medicament care sa-i provoace decesul. Mario este un barbat tetraplegic din regiunea Marche, din centrul Italiei, imobilizat la pat de peste 10 ani. A fost șofer de camion și a ramas imobilizat la pat in urma unui accident rutier. Are dureri cumplite și anul trecut a cerut sa-i fie administrat un medicament letal care sa-i curme suferința. Saptamana aceasta, el a primit aprobarea, in urma unui lung proces, informeaza La Repubblica . Dupa ce…