- Italia risca ''sa moara de imobilism'' din cauza incapacitatii guvernului de a lua decizii, a declarat duminica liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, care a mai acuzat executivul de la Roma ca a transformat tara "intr-o colonie chineza", transmite AFP.

- Președintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian și a publicat o decizie de închidere a tuturor centrelor de gazduire a migranților din insula, afirmând ca acestea faciliteaza transmisia noului coronavirus, scrie AFP.Surse din ministerul italian de…

- Liderul Ligii (extrema dreapta) si fost ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat marti drept ''terorism cotidian'' difuzarea zilnica a bilanturilor... The post Italia: Pandemia nu mai reprezinta o urgența. Difuzarea bilanțurilor este un ”terorism cotidian” appeared first on Renasterea…

- Italia, Matteo Salvini, COVID-19, Covid-19, coronavirus, virusul SARS-CoV-2, pandemie, morti, virus, stare de alerta, boli infectioase Liderul Ligii (extrema dreapta) si fost ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat marti drept ''terorism cotidian'' difuzarea zilnica…

- BRUXELLES, 3 aug - Sputnik. Matteo Salvini i-a mulțumit premierului Ungariei Viktor Orban pentru ca l-a incurajat dupa ce Senatul de la Roma i-a ridicat imunitatea ca sa fie judecat intr-un proces referitor la interdicția de acostare a unei nave cu imigranți. © Sputnik / Алексей ВитвицкийOrban:…

- Autor: Petru ROMOȘAN Prelungirea pandemiei in peste 20 de state americane, mai ales republicane, dar si cateva democrate, in California, Florida, Texas, Arkansas, Carolina de Sud, Tennessee etc., cu noi recorduri de infectari anuntate in ultimele 10 zile – 53 000 de cazuri noi joi, 2 iulie 2020, cea…