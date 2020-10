Italia a depistat PRINCIPALUL FACTOR vinovat de creșterea numărului de infectări Transportul public din Italia este tot mai mult considerat de experti si decidenti politici drept unul dintre spatiile ce prezinta cel mai ridicat risc de infectare cu noul coronavirus, in contextul in care guvernul de la Roma incearca sa faca fata unei cresteri a numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters. Duminica, prim-ministrul Giuseppe Conte a impus noi restrictii referitoare la baruri, scoli si restaurante, dar criticii strategiei adoptate de acesta spun ca autobuzele aglomerate si garniturile de metrou care circula la orele de varf sunt un pericol mai mare, scrie agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

