Italia a decis restricții de sărbători! Se introduce „super certificatul verde”, iar vaccinarea devine obligatorie Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat, in unanimitate, decretul care impune restricții mai aspre anti-COVID-19. A fost data unda verde pentru masuri restrictive fara precedent pana acum. Astfel, de la 6 decembrie va fi introdus „super certificatul verde” pentru vaccinați și cei vindecați de COVID-19, pentru acces la anumite activitați, evenimente culturale, sportive etc. Vaccinarea va fi obligatorie in educație, aparare și securitate.„In decret sunt abordate patru domenii. Vaccinarea care este deja in vigoare pentru anumite categorii o extindem la alte categorii: personalul nesanitar care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat, in unanimitate, decretul care impune restricții mai aspre anti-COVID-19. A fost data unda verde pentru masuri restrictive fara precedent pana acum. Astfel, de la 6 decembrie va fi introdus „super certificatul verde” pentru vaccinați și cei vindecați de COVID-19,…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul care intarește restricțiile anti-COVID-19. Se introduce „super certificatul verde” pentru vaccinați și vindecați. De asemenea, vaccinarea devine obligatorie in educație, aparare și securitate. „Super certificatul verde” va fi valabil in perioada 6…

- Personalul din sectorul sanatații din Anglia vor fi obligați sa se vaccineze complet impotriva COVID pana la 1 aprilie, a anunțat marți ministrul britanic al Sanatații, Sajid Javid, imunizarea devenind o condiție obligatorie de angajare pentru tot personalul medical care lucreaza cu Serviciul National…

- „Al patrulea val a accelerat foarte mult și lovește puternic. Ne așteapta saptamani dificile", a declarat ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, in cadrul unei intalniri cu presa dupa reuniune.Intre timp, președintele landului Turingia, Bodo Ramelow, a amenințat ca nu va mai trata persoanele nevaccinate…

- Permisul de munca a devenit obligatoriu in Italia: Ce pațesc cei care nu au certificatul verde Permisul de munca a devenit obligatoriu in Italia: Ce pațesc cei care nu au certificatul verde Certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu incepand de vineri in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul…

- Prima tara europeana atinsa de pandemie in februarie 2020, Italia a platit un pret scump, cu peste 130.000 de morti. Guvernul de la Roma a lansat campania de vaccinare in decembrie, iar acum in Italia peste 80% dintre persoanele cu varste de peste 12 ani sunt vaccinate anti-COVID-19 cu schema completa…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca. Informația a fost publicata de ANSA, care citeaza surse guvernamentale. Este prima țara din Europa cu o astfel de masura. Certificatul verde va deveni obligatoriu…