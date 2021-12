Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de infectare cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat la un barbat din Maramures, cu istoric de calatorie in Nigeria, anunta duminica Ministerul Sanatatii. „Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 08.01.2022 ora 24:00. Se instituie masura…

- Noua tulpina Omicron „nu este prezenta pe teritoriul Romaniei” Foto: www.who.int. Noua tulpina coronavirusului, Omicron, nu este prezenta deocamdata pe teritoriul țarii, arata un studiu desfașurat de divizia de cercetare a grupului Medlife. Datele prezentate indica majoritara, în…

- Probe analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului.Potrivit raportului, probele analizate conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului, nefiind identificata o varianta romaneasca a coronavirusului sau prezența noii tulpini Omicron…

- Duminica, meteorologii prognozeaza cer variabil pe intreg teritoriul țarii. La Briceni si Soroca se vor inregistra 10 grade, la Balti 11, iar la Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol vor fi 13 grade, la Leova 14, iar la Comrat și Cahul 15 grade Celsius.

- Vineri, meteorologii prognozeaza cer variabil pe intreg teritoriul țarii. La Briceni si Soroca se vor inregistra 8 grade, iar la Balti și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol vor fi 11 grade, la Leova 12, iar la Comrat și Cahul, maximele vor ajunge la 13 grade.

- Tribunalul Constitutional din Polonia a decis joi ca unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constitutia tarii, punand astfel in discutie un principiu-cheie al integrarii europene - suprematia legislatiei UE asupra legislației naționale.

- Conform ordonanței Ministerului Sanatații din Italia, R.Moldova este menținuta in lista "D", ceea ce inseamna ca cetațenii R.Moldova pot intra in Italia și nu trebuie sa justifice scopul calatoriei. Informația a fost confirmata de Consulatul general al R.Moldova la Milano. Petru cetațenii moldoveni…