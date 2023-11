Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Casatie din Italia a decis sambata predarea lui Ionel Arsene autoritatilor din Romania, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Conform acesteia, hotararea este definitiva, iar Ionel Arsene va fi predat in scurt timp autoritatilor din taraCurtea de Casatie din Italia a decis sambata…

- Baronul Ionel Arsene va fi predat autoritaților romane dupa ce Italia a decis sambata, 4 noiembrie, predarea acestuia, potrivit Realitatea PLUS.Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț a fost, condamnat la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare in acest an.Ionel Arsene va fi predat in scurt…

- Curtea de Casație din Italia a decis sambata predarea lui Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, autoritaților din Romania. Hotararea este definitiva. „In scurt timp va fi predat autoritaților din țara”, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

- Magistratii Curtii de Apel din Bari, Italia, au decis extradarea in Romania a fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, insa hotararea nu este definitiva. Anuntul a fost facut astazi, la Oradea,…

- Alina Gorghiu, ministrul justiției a declarat, vineri, 13 octombrie, ca informatiile oficiale primite de la autoritatile italiene arata ca, la Bari, Curtea de Apel a decis predarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, autoritatilor din Romania, informeaza Agerpres. Hotararea…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, vineri, la Oradea, ca informatiile oficiale primite in cursul zilei de la autoritatile italiene arata ca la Bari Curtea de Apel a decis predarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, autoritatilor din Romania, hotararea putand…

- Curtea de Apel din Bari a aprobat, joi, cererea de extradare a lui Ionel Arsene. Decizia nu e definitiva, anunta urse citate de Realitatea PLUS.Reamintim ca in luna mrtie a acestui an Ionel Arsene a fost demis oficial de la șefia Consiliului Județean Neamț, in lipsa, dupa ce a fost condamnat defintiv…

- Fostul ministru social-democrat al finanțelor Darius Valcov, condamnat definitiv la șase ani de inchisoare și fugit in Italia, a fost adus in Romania luni dupa-amiaza sub escorta, cu o cursa aeriana de linie. El urmeaza sa fie dus la penitenciar, pentru a-și ispași pedeapsa. Extradarea sa are loc dupa…