Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de arme Rheinmetall a avut un an record in 2022 si se apropie de un stoc de comenzi de 30 de miliarde de euro, a declarat directorul general Armin Papperger pentru Reuters.

- National Oil Corporation (NOC) din Libia va semna sambata acorduri de explorare și producție de gaze offshore cu Eni din Italia, a declarat șeful NOC, Farhat Bengdara, pentru un canal de televiziune, anunța naturalgasworld.com.

- Vanzarile de echipamente militare americane catre guverne straine au crescut cu 49%, pana la 205,6 miliarde de dolari, in anul fiscal 2022, a declarat miercuri Departamentul de Stat al SUA, transmite Reuters.

- Netflix ar urma sa raporteze joi cea mai lenta crestere trimestriala a veniturilor sale, deoarece abonamentele sale sustinute de reclame atrag putini clienti pe piata saturata din SUA, ceea ce ar putea presa compania sa reduca cheltuielile pentru continut in acest an, transmite Reuters.

- Compania turca de livrare de alimente Getir a cumparat rivala germana Gorilla, intr-o afacere in valoare de 1,2 miliarde de dolari care consta in fuziunea a doua dintre companiile ramase in Europa care promit furnizarea la comanda a produselor alimentare in numai cateva minute, transmite Reuters.

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare ''semnificativ'' mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters,

- Grupul Liberty Steel, controlat de magnatul Sanjeev Gupta, a anuntat marti ca a ajuns la un acord vizand restructurarea unei mari parti a datoriilor sale pentru operatiunile globale, adaugand ca negocierile cu privire la datoriile operatiunilor din Europa se deruleaza in continuare, transmite Reuters.

- Marea Britanie și Franța sunt pe cale sa ajunga la un acord prin care sa opreasca migranții ilegali sa traverseze Canalul Manecii, potrivit Reuters.