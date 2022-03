Italia a confiscat iahtul de 578 de milioane de dolari al oligarhului rus Andrey Melnichenko

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția italiana a confiscat iahtul de la miliardarul rus Andrei Igorevici Melnichenko, a anunțat biroul prim ministrului sambata, la cateva zile dupa ce omul de afaceri a fost trecut pe o lista de sancțiuni UE in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Italia a confiscat iahtul unui om de afaceri rus, apropiat…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, a declarat, duminica, ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, relateaza Reuters. „Folosirea retelelor de aerodromuri ale acestor tari…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…