- In Italia, un pacient a fost confirmat pozitiv cu noua tulpina de coronavirus, identificata recent in Marea Britanie, potrivit unui anunt de duminica, 20 decembrie, al Ministerului Sanatatii din Peninsula.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- O noua tulpina de coronavirus a fost descoperita in Anglia. Ce spun specialiștii. Medicii britanici trag un semnal de alarma dupa ce o noua forma de coronavirus a fost descoperita in Marea Britanie. Peste 1.000 de persoane au fost diagnosticate cu noua mutație COVID, insa autoritațile susțin ca ea nu…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat, despre noua tulpina de coronavirus, depistata in Marea Britanie, ca nu exista o evoluție diferita a bolii. Profesorul Alexandru Rafila a fost intrebat, marți, la Antena 3, despre evoluția noii tulpini de coronavirus…

- Peste 1.000 de cazuri de infectare cu o noua varianta de coronavirus au fost identificate in ultimele zile in Anglia, predominant in sudul tarii , a spus luni ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters. Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca este constienta de noua varianta de SARS-CoV-2…

- Producatorii de alimente au avertizat ca va aparea o lipsa de legume timp de trei luni, iar planificatorii de urgența prevad ca lipsa unui acord va declanșa cumpararea in panica pe o scara mult mai mare decat in martie la inceputul pandemiei de Coronavirus.Supermarketurile din Marea Britanie au inceput…

- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest record negativ dramatic, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Sambata, Ministerul italian al Sanatatii a…

- Italia are in vedere inasprirea restricțiilor la nivel național ca raspuns la creșterea numarului de cazuri Covid-19, a declarat șeful regiunii Liguria, Giovanni Toti, care s-a intalnit cu ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, potrivit Mediafax.Giovanni Toti, seful regiunii Liguria, a declarat…