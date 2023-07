Italia a colectat aproximativ 2,8 miliarde de euro din taxa excepţională de anul acesta impusă companiilor energetice Aceste incasari sunt putin peste asteptarile guvernamentale. Trezoreria a estimat in decembrie ca taxa va genera aproximativ 2,6 miliarde de euro. Un purtator de cuvant al Trezoreriei a declarat ca nu poate confirma cifrele, deoarece acestea nu sunt inca definitive. Taxa are o rata egala cu 50% din partea din venitul corporativ din 2022 care este cu cel putin 10% mai mare decat venitul mediu raportat intre 2018 si 2021. In conditiile stabilite in bugetul pentru 2023, aproximativ 7.000 de producatori si vanzatori de energie electrica, gaze si produse petroliere au fost obligati sa plateasca taxa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

