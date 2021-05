Stiri pe aceeasi tema

- Italia a fost marea caștigatoare a concursului Eurovision cu o piesa rock: Maneskin – Zitti E Buoni. La anul, competiția se va desfașura in aceasta țara. Cu 26 de tari in competitie si 3.500 de spectatori testati in prealabil, arena Ahoy Rotterdam si-a aprins reflectoarele pentru o ultima noapte de…

- Eșecul Romaniei la Eurovision a atras un potop de critici și de pareri din partea artiștilor romani. Printre aceștia se afla și Dan Bittman, care crede ca nu aveam cum sa ne calificam, pentru ca nu suntem o țara favorizata, noteaza click.ro. “Daca ma intrebați exact ieri care sunt țarile care merg la…

- Juventus a caștigat Cupa Italiei, dupa 2-1 in finala cu Atalanta. Pe „Mapei Stadium” din Reggio Emilia, Atalanta și Juventus s-au luptat cu trofeul pe masa. Iar bianconerii au cucerit trofeul, pentru a 14-a oara in istoria clubului. Juventus a caștigat Cupa Italiei Dejan Kulusevski a deschis scorul…

- Poloneza Iga Swiatek, care la sfarșitul acestei luni va implini 20 de ani, i-a aplicat duminica o infrangere usturatoare experimentatei Karolina Pliskova, nr.9 WTA, in finala turneului de la Roma: un dublu 6-0 administrat in doar 46 de minute.

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 5 mondial, a avut nevoie de doar 54 de minute pentru a accede in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, nelasandu-i nicio sansa francezului Benoit Paire, in fata caruia s-a impus in doua seturi, 6-1, 6-2, intr-o partida disputata…

- Sportiva Sabina Martis, legitimata la CSA Steaua, a castigat Cupa Romaniei la sabie, dupa ce a invins-o in finala pe Ilinca Pantis (Riposta Bucuresti) cu 15-11, duminica, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti, potrivit Federatiei Romane de Scrima. Martis a trecut…

- Rusul Andrei Rublev a castigat duminica turneul de tenis de la Rotterdam (Olanda), trecandu-si astfel in palmares al patrulea titlu ATP in mai putin de sase luni, dupa ce l-a invins in finala, cu 7-6 (7/4), 6-4, pe ungurul Marton Fucsovics, dupa o ora si 50 minute de joc, potrivit Agerpres. Rublev,…

