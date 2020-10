Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul a raportat, de asemenea, 136 de decese asociate COVID-19 joi, fata de 127 cu o zi inainte, dar inca cu mult mai putine decat la apogeul pandemiei din Italia - lunile martie si aprilie, cand s-a ajuns la un record zilnic de peste 900 de decese. Pana in prezent, 36.968 de oameni au murit in…

- Germania a trecut de pragul de 5.000 de noi cazuri COVID in 24 de ore, nivel nemaiatins din aprilie. Iar vecinii bulgari au inregistrat 785 de infectari intr-o singura zi, un record absolut. Și Polonia a depașit 6500 de cazuri, pentru prima data de la izbucnirea pandemiei.

- Numarul cazurilor zilnice de infectare cu noul coronavirus a atins un nou nivel record - 3.392 de cazuri - in Israel, a anuntat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA.Acesta este cel mai mare numar de infectari raportate intr-o singura zi in Israel de la debutul pandemiei…

- Covid-19 in Romania: Numar record de decese zilnice Autoritatile au anuntat astazi 1.053 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. din peste 22.000 de teste, bilantul depasind astfel 88.500 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele mai multe cazuri noi în ultimele 24 de ore…

- In contextul pandemiei actuale, au loc dezbateri ample legate de decizia de a deschide sau nu scolile. Cu toate acestea, Polonia a anuntat ca scolile se vor deschide, incepand cu saptamana viitoare, chiar daca a fost inregistrat un numar record de cazuri zilnice al infectarilor cu noul coronavirus.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.454 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, un nou record negativ. Au fost efectuate 22.649 de teste. De asemenea, de ieri pana azi au murit 53 de persoane bolnave de Covid-19.

- Au aparut 80 de cazuri noi de Covid-19 in Timiș, de miercuri pana joi, și s-au inregistrat doua decese. In Romania au aparut alte 1.454 de cazuri noi in 24 de ore. Au fost inregistrate 53 de decese, de miercuri pana joi.

- Numar record de cazuri cu Covid-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.378 de cazuri noi in urma procesarii a 23.956 de teste efectuate. De asemenea, au fost inregistrate 50 de noi decese din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record.