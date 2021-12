Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), o echipa internationala de specialisti ai Retelei, din Tarile de Jos, Irlanda, Suedia, Cipru, Italia si Germania, a colaborat pentru a realiza o sursa clara si cuprinzatoare de informatii si raspunsuri la toate problemele si dilemele…

- ​Italia a anuntat restrictii de intrare pe teritoriul sau începând de joi pentru calatorii proveniti din tarile Uniunii Europene, care vor trebui sa faca dovada unui test negativ la coronavirus, iar, în plus, cei nevaccinati sa intre în carantina timp de cinci zile, informeaza…

- Italia a anunțat, marți, noi regulii de intrare pe teritoriul țarii, din cauza ingrijorarilor legate de noua varianta Omicron. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia doar cu dovada certificatului digital de vaccinare. Conform noilor reguli, aceștia vor trebui sa prezinte și un test negativ.…

- Italia schimba regulile de intrare in țara incepand de maine, 16 decembrie. Mai exact, se reintroduce obligația de a prezenta un test negativ tuturor calatorilor care sosesc din țarile Uniunii Europene (UE). Se vor accepta testele PCR nu mai vechi de 48 de ore de la recoltare sau antigen (nu mai vechi…

- Italia a extins starea de urgența pana la finalul lunii martie și a anunțat, marți, noi condiții de intrare pe teritoriul țarii, ca urmare a preocuparilor legate de noua varianta Omicron...

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 08.01.2022 ora 24:00. Se instituie masura…

- Romania va cere un test PCR tuturor calatorilor care vin in țara din afara Uniunii Europene, daca sunt vaccinați. Cei nevaccinați vor fi nevoiți sa stea in carantina timp de 14 zile suplimentar, pe langa prezentarea unui test negativ.

- De luni, barurile și cluburile se inchid, iar restaurantele și cafenelele vor fi deschise doar pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala, nu și pentru persoanele nevaccinate, chiar daca au test COVID negativ.