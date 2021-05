Stiri pe aceeasi tema

- Autoritate de reglementare a concurenței din Italia a amendat Google cu 102 milioane de euro pentru ca a exclus din ecosistemul Android o aplicație de e-mobilitate a Enel, transmite Reuters. Timp de peste 2 ani, Google nu a permis aplicației JuicePass a Enel sa opereze pe Android Auto - un sistem…

- Autoritatea pentru concurența din Italia a anunțat ca a amendat Google cu peste 100 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominanta, informeaza Mediafax, care citeaza Reuters, scrie digi24.ro.

- Autoritatea de Reglementare a Concurentei din Italia a anuntat joi ca a amendat gigantul american Google cu 102 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta in cazul sistemului sau de operare Android si a aplicatiei Google Play, transmit Reuters. “Prin Android si aplicatia Google Play, Google are…

- Aceasta amenda – in valoare de 102,084 milioane de euro – este justificata prin refuzul gigantului Internetului de a accepta pe platforma Google Play o aplicatie terta care permite gasirea unor borne de incarcare a masinilor electrice, precizeaza intr-un comunicat Antitrustul italian. ”Prin sistemul…

- Consiliul Concurentei a anunțat joi ca deruleaza o investigație privind un posibil abuz de poziție dominanta al companiei Telekom Romania Communications (n.a fostul Romtelecom) pe piața serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament. Autoritatea susține ca are indicii ca Telekom România…

- Autoritatea de reglementare in domeniul telecomunicatiilor din Bulgaria a anuntat, miercuri, ca va organiza o noua licitatie, in data de 6 aprilie, pentru atribuirea a trei licente 5G, dupa ce decizia sa anterioara de a aloca aceste licente fara competitie a fost contestata in instanta de operatorul…

- Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA Sibiu este definit de multa vreme drept un loc ideal pentru pastrarea spiritului romanesc autentic. Iata ca, in prezent, muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului a pașit pe o noua treapta tehnlogica, extrem de necesara și in tot ceea ce ține de cultura.…

- Start-up-ul local Beesers a dezvoltat prima aplicație pe mobil prin care poți solicita clinicilor partenere serviciul de testare Real Time PCR acasa. In afara de recoltari, platforma iți ofera și alte servicii medicale, cum ar fi kinetoterapie și masaj, diagnoza, dar și injecții. In prima luna de la…