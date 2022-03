Italia a adoptat măsuri pentru a proteja consumatorii şi companiile de creşterea costurilor energiei Pachetul de masuri, in valoare de 4,4 miliarde de euro, este cel mai recent pas pentru reducerea preturilor la energie si combustibil si vine in plus fata de duma de aproximativ 16 miliarde de euro bugetata din iulie anul trecut pentru a incerca sa reduca facturile la electricitate si gaz pentru firme si gospodarii. ”Am luat masuri importante si motivate pentru a raspunde consecintelor razboiului din Ucraina asupra tarii noastre”, a declarat premierul Mario Draghi intr-o conferinta de presa de vineri, sustinuta dupa o sedinta de cabinet pe aceasta problema. Masurile sunt finantate prin impozitarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

