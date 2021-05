Italia a a câștigat Eurovision 2021. Diferențe mari între votul juriului și al publicului! Italia a a caștigat Eurovision 2021. Diferențe mari intre votul juriului și al publicului! Marea finala a ediției din acest an a concursului muzical Eurovision s-a incheiat cu mari emoții pentru fiecare din cei 26 de concurenți. Voturile acordate de juriul de specialitate au fost surprinzator de diferite de la o țara la alta, factorul geopolitic jucand un rol vizibil in alegerile fiecaruia și nemulțumind publicul prezent in arena din Rotterdam. Clasamentul final a fost insa rasturnat la final de votul publicului care s-a dovedit a fi mult mai imparțial, axat pe calitatea pieselor intrate in concurs… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a fost marea caștigatoare a concursului Eurovision cu o piesa rock: Maneskin – Zitti E Buoni. La anul, competiția se va desfașura in aceasta țara. Cu 26 de tari in competitie si 3.500 de spectatori testati in prealabil, arena Ahoy Rotterdam si-a aprins reflectoarele pentru o ultima noapte de…

- Cu miza impartita intre Franta si Italia, marea finala a celei de-a 65-a editii a concursului Eurovision a inceput sambata seara la Rotterdam cu obisnuita sa parada de tari si cu gustul a cel putin un triumf incontestabil: un concert de gala de cel mai inalt nivel in vremuri de pandemie, relateaza EFE.…

- Marea finala a Eurovision 2021 are loc in aceste clipe. Pe scena de la Rotterdam a evoluat deja reprezentanta țarii noastre, Natalia Gordienko. Dupa evoluarea din a doua semifinala, Natalia Gordienko a reusit sa aduca Moldova in marea batalie pentru trofeul festivalului.

- Portalul de știri Noi.md te invita sa urmarești LIVE marea finala a concursului Eurovision 2021. Astazi pe scena de la Rotterdam va ieși și reprezentanta Republicii Moldova. Natalia Gordienko va evolua sub numarul 14 cu melodia ”Sugar”. Hai Moldova!

- Eurovision in timpul pandemiei. Ce restricții sunt! Rotterdam va gazdui saptamana aceasta prima ediție Eurovision organizata pe timp de pandemie. Nu va fi o ediție obișnuita, ci una cu multe restricții. O veste buna este permiterea publicului de a participa la eveniment. Aceasta decizie a fost luata…

- Cu paietele si emotiile de rigoare, concursul Eurovision se intoarce: obligata sa anuleze editia de anul trecut, Olanda se pregateste saptamana aceasta de marea sarbatoare a muzicii europene, cu reprezentanta Frantei printre favoriti, relateaza duminica AFP. Aproximativ 3.500 de persoane, cu obligatia…

- Regatul Tarilor de Jos va gazdui saptamana aceasta o editie fara exuberanta a Eurovision, cu 3.500 de persoane care vor asista la concursul de la Rotterdam, potrivit AFP, citat de news.ro Candidatii vor fi inchisi intr-un "balon special". Artista din Franta Barbara Pravi, adesea comparata…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a avut duminica prima repetitie oficiala pe scena concursului de la Rotterdam. Cantareața aduce in fata povestea unei fete singure, care se lupta cu starile ce-i sunt controlate de mediul exterior.